Pulisic Milan, Pardo lo esalta: è il suo preferito! E sul derby… Il commento. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

La vittoria del Milan sul campo dell’Inter per 1-0 porta ancora una volta la firma di Christian Pulisic, l’attaccante statunitense, sempre più l’uomo decisivo nelle stracittadine. Il suo impatto è tale da aver suscitato l’entusiasmo di Pierluigi Pardo, giornalista e telecronista DAZN, che tramite i suoi social ha dichiarato il suo incondizionato “amore calcistico” per il numero 11 rossonero.

Pulisic, Gol e Vittorie: Un Record Incredibile

Il dato statistico è impressionante: nella sua carriera al Milan, Christian Pulisic ha già segnato 3 gol ai rivali nerazzurri, vincendo tutte e tre le partite in cui ha messo la sua firma. Tornato in campo dopo circa un mese di stop per infortunio, l’americano ha sfoderato una prestazione maiuscola che è andata ben oltre la rete.

Il fantasista ha messo in mostra grande quantità miscelata a una qualità sopraffina, con un sacrificio che lo rende un giocatore completo, uno che “fa eccome tutta la differenza del mondo” nello schieramento del Diavolo.

L’Elogio di Pardo: Il Fantasista che non è Ondivago

L’ammirazione di Pierluigi Pardo per Pulisic è totale: “Io sono innamorato di Pulisic lo posso dire, è un giocatore che mi fa impazzire.”

Pardo definisce l’americano un “fantasista nazionale” e ne esalta la caratteristica più rara: se i giocatori di grande fantasia tendono per natura a essere ondivaghi e discontinui, Pulisic si distingue per l’opposto. Pardo lo considera uno dei giocatori di talento più continui in assoluto, una qualità preziosissima che Massimiliano Allegri sta sapientemente sfruttando.

Il gol che ha deciso la serata, complice un’incertezza di Sommer (il cui paragone con Maignan è sempre più impietoso), è la prova lampante di questa incisività.

L’Investimento di Tare e la Continuità di Allegri

Christian Pulisic rappresenta una delle grandi intuizioni del Milan sul mercato. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, può gioire per aver portato a Milanello non solo un giocatore di grande qualità, ma un vero e proprio uomo Derbycapace di combinare fantasia e sacrificio, perfettamente in linea con le richieste di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese.

La continuità di Pulisic è un elemento chiave per la corsa Scudetto e conferma che il Diavolo ha trovato nel suo numero 11 un leader tecnico affidabile e sempre decisivo nei momenti cruciali.