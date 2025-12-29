Pulisic da record, l’impatto devastante del fuoriclasse nel Milan di Allegri. Segui ultimissime

Il club meneghino si gode il suo fuoriclasse assoluto. I dati statistici aggiornati alla fine di questo entusiasmante 2025confermano che l’impatto di Christian Pulisic sul campionato italiano è diventato ormai leggendario. Lo statunitense, soprannominato “Capitan America” per la sua leadership carismatica e la capacità innata di trascinare il gruppo nei momenti di massima difficoltà, sta riscrivendo la storia recente dei rossoneri a suon di gol e passaggi vincenti.

Pulisic nell’Olimpo della Serie A: i numeri del numero 11

Secondo le analisi fornite dai principali database statistici del calcio italiano, dal momento del suo debutto in Serie Anella stagione 2023/24, Christian Pulisic è entrato in un’élite ristrettissima del calcio mondiale. L’esterno offensivo americano, dotato di un dribbling fulminante e di una visione di gioco fuori dal comune, è infatti uno dei soli due giocatori capaci di partecipare attivamente ad almeno 50 marcature nel massimo campionato.

Con un bottino straordinario di 31 reti e 19 assist, il numero 11 del Diavolo siede oggi allo stesso tavolo di Lautaro Martínez, il centravanti argentino dell’Inter noto per il suo fiuto del gol e la sua ferocia agonistica nell’area di rigore. Questo dato sottolinea come l’americano non sia solo un rifinitore, ma un vero e proprio trascinatore per l’attacco dei meneghini.

La nuova era sotto la guida di Allegri e Tare

Questo rendimento spaziale rappresenta una risorsa fondamentale per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo pragmatismo e la capacità di esaltare le doti individuali dei suoi campioni all’interno di un sistema solido. Il tecnico livornese ha trovato in Pulisic l’equilibratore perfetto per il suo scacchiere tattico, affidandogli le chiavi della manovra offensiva del Diavolo.

Parallelamente, il lavoro di consolidamento della rosa prosegue grazie a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero apprezzato per la sua competenza nella gestione dei top player internazionali. Il DS albanese sa bene che blindare e valorizzare talenti come l’americano è il primo passo per mantenere i rossoneri ai vertici del calcio europeo anche nel 2026. La sinergia tra la visione di Tare e la gestione di Allegri sta permettendo a Pulisic di esprimersi a livelli mai raggiunti prima in carriera.

Il futuro dei rossoneri appare radioso, con un “Capitan America” sempre più centrale nel progetto tecnico e una società solida pronta a supportare le ambizioni di una piazza che sogna in grande.