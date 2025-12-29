Pulisic Milan, l’anno d’oro: numeri da record nel 2025 per il rossonero. Segui tutti gli aggiornamenti

Il Milan si gode il suo fuoriclasse assoluto. I dati statistici aggiornati confermano che l’impatto di Christian Pulisic sul campionato italiano è diventato ormai leggendario. Lo statunitense, soprannominato “Capitan America” per la sua leadership carismatica e la capacità innata di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà, sta riscrivendo la storia recente dei rossoneri a suon di gol e passaggi vincenti.

Pulisic come Lautaro: un’élite da 50 gol

Secondo le analisi fornite dai principali database statistici del calcio italiano (fonte dei dati ufficiali), dal momento del suo debutto in Serie A nella stagione 2023/24, Christian Pulisic è entrato in un’élite ristrettissima. È infatti uno dei soli due giocatori capaci di partecipare attivamente ad almeno 50 marcature nel massimo campionato. Con un bottino di 31 reti e 19 assist, il numero 11 del Diavolo siede allo stesso tavolo di Lautaro Martínez, il centravanti argentino dell’Inter noto per il suo fiuto del gol e la sua ferocia agonistica.

Il dominio assoluto nel 2025

Ma è nell’anno solare corrente che l’attaccante dei rossoneri ha letteralmente preso il largo. Pulisic è il giocatore che ha preso parte a più marcature in Serie A nel 2025, totalizzando ben 21 partecipazioni attive (suddivise in 14 gol e 7 assist). Numeri impressionanti che testimoniano la centralità del calciatore nel progetto tecnico guidato da Massimiliano Allegri.

Il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese plurititolato che ha fatto del pragmatismo e della valorizzazione dei singoli il suo punto di forza, ha trovato in Pulisic l’interprete perfetto: un giocatore disciplinato tatticamente, letale sotto porta e capace di inventare la giocata decisiva in qualsiasi istante della partita.

La visione di Igli Tare dietro il successo

Il consolidamento di questo talento è anche merito di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, celebre per la sua profonda conoscenza del mercato internazionale e per la capacità di blindare i campioni all’interno di un progetto sostenibile, sta costruendo attorno allo statunitense una rosa competitiva e bilanciata.

Con una squadra che gira a ritmi altissimi e un Christian Pulisic in questa condizione di grazia, il club di via Aldo Rossipuò guardare al futuro con estremo ottimismo. Se il 2025 è stato l’anno della sua definitiva consacrazione, il 2026 sotto la guida di Allegri e la supervisione di Tare promette di essere ancora più esaltante per tutto il popolo del Diavolo.