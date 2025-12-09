Pulisic Milan, doppietta decisiva e quota 41 gol con i rossoneri. Il dato. Segui le ultimissime sui rossoneri

Una prova di grande carattere, qualità e puro coraggio ha permesso al Milan di conquistare una vittoria meritata a Torino con il risultato di 3-2. Il successo dei rossoneri porta una firma d’oro, quella di Christian Pulisic, l’esterno americano che si è dimostrato ancora una volta l’uomo della provvidenza per il Diavolo.

La sua prestazione è stata a dir poco straordinaria e commovente: Pulisic, il numero 11 milanista, ha trascorso l’intera giornata precedente con 39 di febbre, ma non ha voluto mancare all’appuntamento. Entrato in campo, ha messo a segno una doppietta favolosa, trascinando fisicamente e mentalmente i suoi compagni di squadra alla vittoria. Un gesto che testimonia la sua dedizione assoluta al progetto.

I Numeri Record di Pulisic: Oro del Milan

Grazie alla doppietta siglata contro il Torino, Christian Pulisic, il giocatore statunitense noto per la sua rapidità e tecnica sopraffina, ha aggiornato le sue statistiche in maglia rossonera. Con queste due reti, l’americano ha raggiunto quota 41 gol complessivi con la maglia del Milan da quando è arrivato in Italia, confermandosi un investimento azzeccato e vincente.

Analizzando il dettaglio stagionale, Pulisic è salito a 7 reti in Serie A, portando il suo bottino totale in tutte le competizioni a 9 gol in questa stagione. Una media realizzativa che lo colloca tra i marcatori più prolifici e, soprattutto, più decisivi d’Europa, come dimostrano i recenti dati Opta.

La Squadra Rilanciata da Allegri e Tare

La vittoria in rimonta contro il Torino è la dimostrazione che il lavoro del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto e pragmatico, sta dando i suoi frutti. Allegri ha saputo infondere nei suoi uomini una mentalità vincentee una resistenza fisica notevole, essenziale per superare anche le difficoltà personali, come nel caso di Pulisic.

Dietro a questi successi, c’è la visione strategica del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’abile dirigente albanese. L’acquisto di Pulisic, insieme a quello di Luka Modrić, il centrocampista croato e Pallone d’Oro che garantisce regia e leadership, ha innalzato il livello qualitativo della rosa, fornendo al Diavolo gli strumenti per lottare per i massimi obiettivi. La prestazione eroica di Pulisic non è solo un singolo episodio, ma il simbolo di un Milan che non molla mai.