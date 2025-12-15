Pulisic, Allegri ha le idee chiare: ecco come gestirà l’americano tra Supercoppa Italiana e Serie A

Pulisic, Massimiliano Allegri ha una gestione ben precisa dell’americano: ecco come il tecnico lo alternerà tra Supercoppa e Serie A

Il pareggio imposto dal Sassuolo al Milan (2-2) ha scatenato il consueto dibattito tra chi cerca spiegazioni e chi punta il dito sulle decisioni arbitrali e tecniche. La rete del pareggio subita al 79’ ha mandato all’aria la vetta della classifica.

Come riporta Calciomercato.com, in realtà il fattore determinante è l’errore arbitrale:

PAROLE – «Al primo posto, per distacco, c’è l’arbitro Crezzini che annulla frettolosamente la rete del 3-1 di Pulisic al 66’ per un presunto fallo di Loftus-Cheek su Candé»

Pulisic, Allegri difende il cambio con Ricci

Nel post-partita, Massimiliano Allegri ha risposto lucidamente alle critiche sulla gestione dei cambi, in particolare sull’uscita di Christian Pulisic per l’ingresso di Samuele Ricci:

PAROLE – «L’avrei fatto assolutamente. Pulisic è rientrato a Torino dopo essere stato febbrile, si era allenato. Aveva fatto 72 minuti buoni e in quel momento lì c’era bisogno di giocatori e di un centrocampista in più»

Il tecnico ha spostato l’attenzione sulla fase difensiva, giudicando insufficiente l’atteggiamento della squadra sul secondo gol subito:

PAROLE – «Dovevamo difendere meglio, soprattutto sul secondo più che sul primo… Eravamo a difesa schierata. Ci siamo staccati subito in questa situazione ma bisognava continuare ad andare su Laurienté. È troppo facile, così non possono entrare»

Nonostante i tanti infortuni subiti (caviglia, bicipite femorale e attacco febbrile) che non hanno permesso all’ex Chelsea di trovare la condizione ottimale, Pulisic ha già segnato 7 gol in Serie A giocando solo il 35% dei minuti stagionali.

Per la semifinale di Supercoppa Italiana di giovedì contro il Napoli, Calciomercato.com rivela una precisa gestione: prevista staffetta con Nkunku per permettere a “Capitan America” di recuperare energie in vista dell’eventuale finale. In generale, Allegri non vorrebbe mai rinunciare a Pulisic, ritenendo che per raggiungere una condizione super l’unico modo sia farlo giocare sempre.