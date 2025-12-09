Pulisic Milan, il rossonero è dietro solo a Kane in questa speciale classifica. Segui le ultimissime rossoneri

Christian Pulisic continua a stupire l’Europa, non solo per la quantità, ma soprattutto per la qualità e l’efficienza delle sue realizzazioni. Con la recente doppietta messa a segno contro il Torino, l’esterno americano del Milan ha raggiunto quota 7 reti in Serie A, accumulate in appena 448 minuti giocati. Questo significa che la sua media realizzativa è di un gol ogni 64 minuti.

Un dato di per sé impressionante, che assume un valore ancor più significativo se confrontato con i migliori bomber d’Europa. Come riportato dall’agenzia statistica Opta, nei Big-5 campionati europei 2025/26, solo un attaccante (con un minimo di cinque reti segnate) può vantare una media migliore di quella del numero 11 rossonero: si tratta di Harry Kane.

L’Elite dei Marcatori: Pulisic Inseguito da Colossi

Il confronto inserisce Pulisic in un club esclusivo di fuoriclasse mondiali. Solo Harry Kane, il centravanti inglese del Bayern Monaco, precede l’americano con una media straordinaria di un gol ogni 59 minuti (frutto di 17 reti segnate). Subito dopo il campione del Diavolo, troviamo nomi di assoluto prestigio globale.

Ecco la classifica dell’efficacia nei maggiori campionati europei:

Minuti/Gol Giocatore Squadra Gol Totali 59′ Harry Kane (Attaccante inglese) Bayern Monaco 17 64′ Christian Pulisic (Esterno americano) Milan 7 80′ Robert Lewandowski (Centravanti polacco) Barcellona 8 85′ Ansu Fati (Attaccante spagnolo) Brighton 5 85′ Ferran Torres (Ala spagnola) Barcellona 11

La Scelta Vincente di Allegri e Tare

Questo rendimento eccezionale è la chiara prova dell’intuizione di mercato avuta dalla dirigenza. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, l’abile stratega albanese, ha portato a Milano un giocatore che, sebbene abbia avuto qualche infortunio, si è dimostrato letale ogni volta che ha calcato il campo.

Per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico esperto dei rossoneri, la straordinaria efficacia di Pulisic è un’arma tattica fondamentale. In un Milan che può contare sulla regia di Luka Modrić e sulla velocità di Rafael Leão, la capacità dell’americano di finalizzare le azioni in così pochi minuti è un pilastro su cui costruire le ambizioni di alta classifica. Pulisic non è solo un marcatore, ma un fattore dominante nel panorama calcistico europeo.