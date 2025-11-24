Pulisic Milan, altro gol contro l’Inter nel derby: i numeri dello statunitense. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Il Derby della Madonnina ha ancora una volta parlato la lingua di Christian Pulisic. L’ultima stracittadina ha visto la stella americana dei rossoneri siglare la rete della vittoria, confermandosi come autentico talismano e incubo per i rivali nerazzurri. Per l’ex Chelsea e Borussia Dortmund, questa non è affatto la prima volta in cui risulta decisivo nella sfida più sentita di Milano.

Il gol vittoria messo a segno ieri sera si aggiunge a una lista di imprese storiche che hanno già segnato la sua esperienza nel Diavolo:

22 settembre 2024 (Serie A): Pulisic fu cruciale nel garantire i tre punti.

6 gennaio 2025 (Supercoppa Italiana): Una prestazione da incorniciare in una finale di prestigio.

Questa serie di prodezze non solo ha regalato tre punti d’oro per la classifica, ma ha anche innalzato il morale di tutto l’ambiente, cementando l’idea che Pulisic sia il vero faro offensivo della squadra.

Pulisic, un Attaccante da Area di Rigore: L’Identità del “Capitan America”

C’è una statistica eloquente che definisce il ruolo di Pulisic nella formazione del Milan e che lo incorona, di fatto, come il vero 9 tattico, nonostante il numero di maglia. Tutti i suoi gol in campionato in questa stagione sono arrivati esclusivamente da dentro l’area di rigore. Questo dato non è casuale, ma è il marchio di fabbrica di un attaccante puro, un finalizzatore letale che sa muoversi con intelligenza nello spazio cruciale.

Il Ruolo Chiave nel Progetto Allegri-Tare

L’esplosione di Pulisic trova terreno fertile nel nuovo assetto tecnico-dirigenziale. Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato per dare solidità e cinismo al Diavolo, vede in Christian Pulisic il giocatore capace di spezzare gli equilibri e garantire il peso offensivo necessario. Allegri sfrutta l’intelligenza tattica dell’americano, posizionandolo in zone del campo dove la sua rapidità e precisione sono massimizzate.

Parallelamente, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, dovrà assicurarsi di circondare il talismano rossonero con altri giocatori di qualità che possano esaltare le sue caratteristiche da bomber. L’impatto di Pulisic conferma l’importanza di investire su giocatori decisivi e con una mentalità vincente. Pulisic non è solo un uomo Derby, è la garanzia di gol che il Milan cercava.