Pulisic è il Capitan America del Milan: solo gol decisivi per lui! Il dato

Pulisic è il Capitan America del Milan: solo gol decisivi per lui! Il rossonero è a quota quattro gol, proprio come Giroud

Il Milan nelle mani di Capitan America. La squadra di Pioli è trascinato anche da Christian Pulisic, il nuovo acquisto rossonero, arrivato dal Chelsea per 20 milioni. A Londra era fuori dal progetto, anche di quello di Pochettino, mentre al Milan si è ritrovato: quattro gol in otto partite giocate.

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, non sono gol banali. Sono tutte reti incisive: contro il Bologna, così come con il Torino; lo stesso anche contro la Lazio e nell’ultima, la rete più decisiva di tutte e la più discussa, contro il Genoa. Investimento riuscito per il Milan.