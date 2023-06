Pulisic Milan, prende quota il nome dell’americano: tutte le novità sul futuro dell’esterno del Chelsea che piace ai rossoneri

Il Milan non perde di vista Christian Pulisic. È lui, secondo quanto riportato da Tuttosport oggi in edicola, uno dei nomi più caldi per rinforzare la fascia dei rossoneri.

Il suo nome – si legge – è tenuto sempre vivo nei contatti costanti sull’asse Milano-Londra, anche se è un esterno destro di piede destro mentre Pioli preferirebbe un mancino in quella posizione.