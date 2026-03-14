Pulisic Milan, dalla fiducia di Allegri alla volontà chiara del club: il futuro dell’americano è indirizzato

Pulisic Milan, Allegri confermerà l’americano contro la Lazio. Intanto la società è pronta ad attivare l’opzione di rinnovo fino al 2028

Il momento è delicato, ma la fiducia resta incrollabile. Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di mettere in discussione Christian Pulisic, nonostante l’attaccante americano stia attraversando il periodo più complesso della sua avventura rossonera. Come evidenziato dal focus odierno, il tecnico livornese ha scelto la via del sostegno pubblico e privato, conscio che la serenità del numero 11 sia la chiave per sbloccare un rendimento offensivo che si è improvvisamente inceppato. L’ultima esultanza di Pulisic risale infatti al 28 dicembre 2025, quando con un sinistro al volo su spizzata di Rabiot aprì le marcature nel 3-0 contro l’Hellas Verona a San Siro. Da allora, tra piccoli intoppi fisici e una condizione non brillante, il tabellino è rimasto fermo, ma i segnali di vita mostrati nel Derby hanno riacceso l’ottimismo a Milanello.

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Pulisic: numeri da leader: la rinascita atletica verso l’Olimpico

I dati raccolti durante la stracittadina contro l’Inter non mentono e offrono ad Allegri argomenti solidi per difendere il suo pupillo. Pulisic è risultato tra i più attivi sul piano atletico, percorrendo oltre 11 chilometri in 84 minuti di gioco: una prova di sacrificio e dinamismo che suggerisce come la forma fisica stia finalmente tornando ai livelli d’eccellenza. Anche in ottica futura, il club considera l’americano un pilastro imprescindibile.

Nonostante le sirene della Premier League e una trattativa per il rinnovo attualmente in fase di stallo, il Milan ha tutta l’intenzione di esercitare l’opzione per prolungare il contratto fino al 2028. Per Pulisic, la trasferta di domenica sera contro la Lazio rappresenta l’occasione perfetta per scacciare i fantasmi, ritrovare il gol e riprendersi quel ruolo da protagonista che Allegri, con pazienza e fermezza, continua a garantirgli.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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