Pulisic Milan, Massimiliano Allegri fa chiarezza: «La gerarchia per i calci di rigori è questa». Le ultimissime sui rossoneri

TORINO – Il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium ha lasciato l’amaro in bocca per l’occasione sprecata, in particolar modo per il calcio di rigore fallito da Christian Pulisic. In conferenza stampa, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha voluto subito fare chiarezza sulla questione, difendendo l’attaccante e confermandone il ruolo all’interno della squadra.

Allegri ha ribadito che, nonostante l’errore, le gerarchie non sono in discussione: “Pulisic è sempre stato il rigorista,” ha dichiarato con fermezza l’allenatore. Un’affermazione che serve a rasserenare l’ambiente attorno al giocatore americano, demoralizzato per il tiro finito alto, e a ribadire la sua fiducia nelle scelte tecniche iniziali.

L’errore dal dischetto è stato un momento chiave della partita, ma il tecnico toscano, da sempre pragmatico, ha minimizzato l’episodio in ottica futura, focalizzandosi piuttosto sulla necessità di avere un piano B: “Bisogna capire chi può tirarli in caso di assenza di Pulisic.” Questa frase suggerisce che, pur restando Pulisic la prima scelta, lo staff di Allegri lavorerà per stabilire con precisione l’ordine dei tiratori successivi, prevenendo incertezze in campo.

Il pareggio di Torino, pur non essendo il risultato sperato, non compromette il buon avvio di stagione del Milan costruito anche grazie alle scelte del Direttore Sportivo Igli Tare. La prestazione della squadra è stata solida dal punto di vista difensivo, come confermato dalle parole di Gabbia, e lo stesso Allegri vuole che questo atteggiamento positivo venga mantenuto.

La ripartenza in campionato richiederà la massima concentrazione, ma il messaggio del tecnico è chiaro: il peso del rigore sbagliato non deve gravare sulle spalle di Pulisic. La responsabilità dell’errore è collettiva e la fiducia nel rigorista rimane totale.