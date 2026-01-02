Pulisic Leao, a Cagliari la seconda volta insieme in campionato? Il piano di Allegri

Pulisic Leao, nella sfida di questa sera contro il Cagliari Allegri potrebbe schierare per la seconda volta i due attaccanti

L’analisi di Marco Pasotto su Gazzetta.it mette a nudo quello che è diventato il grande paradosso del Milan di Massimiliano Allegri: la coppia d’attacco potenzialmente più devastante della Serie A, composta da Christian Pulisic e Rafael Leão, rimane ancora oggi, 2 gennaio 2026, poco più di una bozza incompiuta.

Pulisic Leao, i numeri di un’assenza: solo 135 minuti insieme

Nonostante l’enorme potenziale tecnico, i due “diamanti” rossoneri non sono quasi mai riusciti a condividere il rettangolo di gioco nella stagione 2025/26. I dati riportati da Pasotto sono impietosi e testimoniano una convivenza ferma a soli 135 minuti totali:

Il dettaglio: 17 minuti con il Bari, 11 con la Juve, 20 con il Parma, 78 con l’Inter e 9 con la Lazio.

Dall'Olimpico (4 dicembre) a oggi, il binomio è rimasto scisso. Tra l'infiammazione all'adduttore che ha tormentato Leão e i fastidi muscolari di Pulisic, Allegri non ha praticamente mai avuto la coppia titolare al 100%.

Cagliari: la notte della possibile svolta?

Mentre il mercato porta in dote Niclas Füllkrug, la vera notizia per la sfida di stasera alla Domus Arena è il possibile ritorno della coppia dal primo minuto, o quantomeno la loro presenza contemporanea in distinta: