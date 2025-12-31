Allenamento Milan, lavoro personalizzato per Pulisic e Nkunku. Ma il ritorno dei due rossoneri è già fissato: le ultime

Allenamento Milan, per Pulisic e Nkunku lavoro personalizzato. Ma il ritorno dei due rossoneri è già fissato: le ultime

Le sedute di allenamento a Milanello sono entrate nel vivo sotto la guida di Massimiliano Allegri, che sta gestendo con estrema cautela le condizioni fisiche dei suoi uomini migliori. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attenzione è rivolta soprattutto a Christian Pulisic: l’esterno statunitense ha svolto recentemente un lavoro personalizzato per smaltire i carichi di fatica. Nonostante la sessione differenziata, lo staff tecnico prevede il suo rientro in gruppo nella giornata di giovedì, permettendo ad Allegri di riaverlo a pieno regime per la preparazione tattica del weekend.

Discorso molto simile per Christopher Nkunku, un altro elemento chiave nello scacchiere del tecnico toscano. Il calciatore francese non ha lavorato sul campo nell’ultima sessione, preferendo un programma di recupero nelle strutture interne del centro sportivo. Anche per lui, tuttavia, la tabella di marcia è chiara: il ritorno agli allenamenti collettivi è fissato per giovedì, garantendo così ad Allegri una maggiore scelta nel reparto avanzato, apparso recentemente un po’ corto a causa degli infortuni.

Allenamento Milan, semaforo verde per il tesseramento di Niclas Füllkrug

Oltre alle notizie provenienti dal campo, l’ambiente rossonero può sorridere anche per quanto riguarda gli aspetti burocratici. Come sottolineato dalla fonte <u>Sky Sport</u>, non è emerso nessun problema per il tesseramento di Niclas Füllkrug. Le procedure amministrative sono state completate correttamente, rendendo il centravanti tedesco pienamente disponibile per le scelte di Massimiliano Allegri, che potrà contare su di lui senza alcun tipo di restrizione federale o di lista.

Questo scenario permette al Milan di affrontare la seconda parte della settimana con rinnovato ottimismo, potendo contare su una rosa quasi al completo per soddisfare le richieste tattiche di Allegri.