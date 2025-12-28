Pulisic come Lautaro, dal 2023 ad oggi: gli unici ad esserci riusciti in Serie A

Pulisic e Lautaro Martinez sono gli unici ad aver superato questa cifra di gol e assist complessivi in Serie A

Dall’estate del 2023, il panorama della Serie A ha scoperto un nuovo protagonista assoluto, capace di spostare gli equilibri con una continuità disarmante. Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense dotato di una tecnica sopraffina e di un’intelligenza tattica fuori dal comune, ha riscritto le gerarchie dei top player del nostro campionato. Secondo i dati forniti da Opta Paolo, il numero 11 rossonero è diventato una vera e propria macchina da bonus, entrando in un club esclusivissimo.

Il club dei 50: Pulisic come Lautaro Martínez

Dal suo sbarco in Italia nella stagione 2023/24, Pulisic è uno dei soli due calciatori ad aver preso parte attivamente ad almeno 50 marcature in Serie A. Il fantasista del Diavolo ha collezionato uno score impressionante composto da 31 reti e 19 assist, numeri che ne certificano la centralità nel progetto tecnico milanista.

A fargli compagnia in questa speciale classifica c’è solo Lautaro Martínez, il centravanti argentino dell’Inter nonché capocannoniere dello scorso torneo, che guida la graduatoria con 53 partecipazioni totali. Il fatto che Pulisic, pur non essendo una punta centrale pura, viaggi a ritmi simili al “Toro”.

Il peso del “Captain America” nello scacchiere di Allegri

Gran parte del merito di questa esplosione statistica va attribuita alla gestione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, noto per la sua capacità di esaltare il cinismo dei propri campioni, ha saputo cucire addosso all’americano un ruolo che ne valorizza gli inserimenti e la precisione chirurgica negli ultimi sedici metri. Sotto la guida del tecnico toscano, i rossoneri hanno trovato in Pulisic un leader silenzioso ma estremamente concreto, capace di risolvere le partite anche nei momenti di massima pressione.

Un fattore determinante per il futuro rossonero

L’impatto di Pulisic va oltre i semplici numeri. La sua capacità di svariare su tutto il fronte offensivo e di servire palloni d’oro ai compagni lo rende l’arma più pericolosa a disposizione del Diavolo. Con una media di partecipazione al gol così elevata, l’americano si candida a essere il trascinatore dei rossoneri anche per la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente il proprio record personale e insidiare il primato dei big della Serie A.