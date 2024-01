Pulisic non ha dubbi: «Ecco quando ho segnato il mio gol più bello, ve lo racconto»

Pulisic ha ricevuto oggi a Milanello il premio come americano dell’anno per il 2023. Per l’occasione ha rilasciato queste parole

Pulisic si è raccontato ai canali ufficiali del club rossonero dopo aver ricevuto il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023. Ecco quale è il suo gol più bello di quest’anno al Milan:

GOL PIU’ BELLO – «Il gol contro il Frosinone. Mi è rimasto molto impresso perché ricordo di aver raccolto un assist da nostro portiere Maik Maignan prima di scavalcare il portiere della squadra avversaria»

