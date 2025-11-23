Connect with us

Pulisic a DAZN: «L'MVP è di Mike, io ho fatto solo un gol semplice. Dobbiamo avere sempre questa intensità»

Bartesaghi a DAZN: «Un sogno, la mia occasione. Non immaginavo di giocare così tanto»

Allegri a DAZN: «Vittoria bella, partita divertente. Abbiamo i punti che meritiamo»

Rigore Inter, Marelli: «Decisione non facile. Sembra più una dinamica»

Leao ammonito, sentite Marelli: «Dato per imprudenza. Ma secondo me non c'è»

Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby di Milano, vinto dai rossoneri deciso proprio dall’americano

Nel post partita di Inter-Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto Christian Pulisic. L’allenatore rossonero ha commentato così il match andato in scena a San Siro:

BELLE PAROLE PER MAIGNAN «Meritava Maignan il premio di MVP lui ha fatto tantissime parate, io ho fatto solamente un gol facile».

MANTENERE L’INTENSITA’«Giochiamo sempre forti contro le grandi squadre, dobbiamo mantenere questo livello e questa intensità quando giochiamo contro le altre».

