Pulisic a DAZN: «L’MVP è di Mike, io ho fatto solo un gol semplice. Dobbiamo avere sempre questa intensità»
Pulisic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del derby di Milano, vinto dai rossoneri deciso proprio dall’americano
Nel post partita di Inter-Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto Christian Pulisic. L’allenatore rossonero ha commentato così il match andato in scena a San Siro:
BELLE PAROLE PER MAIGNAN – «Meritava Maignan il premio di MVP lui ha fatto tantissime parate, io ho fatto solamente un gol facile».
MANTENERE L’INTENSITA’ – «Giochiamo sempre forti contro le grandi squadre, dobbiamo mantenere questo livello e questa intensità quando giochiamo contro le altre».