Pulisic in bilico per il derby? Si scalda Chukwueze per un posto da titolare contro l’Inter: cosa ha in mente Pioli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto in casa Milan sulle possibili scelte di Pioli in vista del derby. L’attacco è il reparto che ad oggi conserva le maggiori incognite.

Giroud e a mezzo servizio e Pulisic non è sicuro che giochi: lo statunitense è tornato solo in queste ore dagli Stati Uniti e avrà al massimo un paio di allenamenti al netto del fuso orario: per questo Chukwueze spera ancora in una maglia da titolare. Deciderà Pioli.