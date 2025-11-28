Pulisic, Allegri spera possa tornare presto: gli aggiornamenti sull’attaccante del Milan

Pulisic fermo nuovamente ai box, Allegri spera sia un problema di poco conto. Le ultime

Un nuovo campanello d’allarme risuona tra le mura di Milanello. A pochi giorni dalla cruciale sfida casalinga di campionato contro la Lazio, in programma a San Siro, l’attacco del Milan è costretto a fare i conti con un potenziale stop che riguarda uno dei suoi uomini più in forma: Christian Pulisic. L’esterno offensivo statunitense, arrivato in estate e immediatamente trasformatosi in un elemento imprescindibile per il suo dinamismo e la sua capacità di finalizzazione, ha accusato un problema fisico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, si tratterebbe di un affaticamento muscolare. Sebbene si speri che l’entità del problema sia lieve e non preannunci una lunga degenza, la natura muscolare dell’infortunio richiede la massima cautela da parte dello staff medico e di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che guida la panchina rossonera.

Pulisic Out? Il Diavolo Trattiene il Respiro

L’affaticamento subìto da Pulisic mette in fortissimo dubbio la sua presenza per l’incontro di cartello contro i biancocelesti. Se lo stop dovesse essere confermato, i rossoneri sarebbero privati di una pedina fondamentale nel tridente offensivo, costringendo Allegri a ridisegnare la formazione e a trovare un sostituto all’altezza per affiancare il portoghese Rafael Leão, altra stella inamovibile dell’attacco.

La paura è quella di non rischiare una ricaduta che possa compromettere la disponibilità dell’americano per le successive e decisive partite della stagione. In un campionato che si decide anche sulla gestione delle energie e degli infortuni, il Diavolo non può permettersi passi falsi, specialmente contro un avversario diretto per le posizioni di vertice.

Le Opzioni di Allegri per l’Attacco

L’eventuale assenza di Pulisic aprirà il ballottaggio per il suo sostituto sulla fascia destra o sulla trequarti. Allegri potrebbe optare per una delle seguenti soluzioni, privilegiando equilibrio o creatività a seconda delle scelte:

L’impiego di Christopher Nkunku , il fantasista francese, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, per non perdere in qualità tecnica.

, il fantasista francese, se le sue condizioni fisiche lo permetteranno, per non perdere in qualità tecnica. Una soluzione più fisica con Ruben Loftus-Cheek avanzato, sfruttando la sua potenza negli inserimenti.

Le prossime ore saranno cruciali per comprendere l’effettiva gravità dell’affaticamento di Pulisic. L’ambiente rossonero incrocia le dita, sperando che il suo talentuoso attaccante possa recuperare in tempo per contribuire all’ennesima battaglia di San Siro.