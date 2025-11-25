Pulisic ancora decisivo nel derby: l’americano stende l’Inter e incassa l’elogio di Pierluigi Pardo che ne esalta la continuità

Pulisic è il match winner della stracittadina e conferma il suo feeling con i nerazzurri: il telecronista di Dazn lo incorona per la sua costanza di rendimento

Il match winner del derby è stato ancora una volta lui, Christian Pulisic, che conferma il suo incredibile feeling nelle sfide contro i cugini. Nella sua carriera al Milan l’americano ha già segnato 3 gol ai rivali nerazzurri e il dato statistico che ne consegue è impressionante: la squadra ha vinto tutte e tre le partite in cui lui ha timbrato il cartellino. Anche ieri, pur essendo reduce dal recupero definitivo dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese, ha disputato una gara monumentale e non solo per la rete decisiva. In campo si è vista una grande quantità mischiata alla solita qualità sopraffina, condita da spirito di sacrificio: insomma, un giocatore che fa eccome tutta la differenza del mondo negli equilibri rossoneri.

Pulisic, l’elogio di Pierluigi Pardo

Su questa analisi sarà sicuramente d’accordo Pierluigi Pardo, noto giornalista e telecronista di DAZN che, tramite i suoi profili social, ha dichiarato senza mezzi termini tutto il suo amore calcistico per il numero 11 rossonero. Ecco nel dettaglio le sue parole che esaltano le caratteristiche uniche dell’ex Chelsea:

L’ELOGIO AL NUMERO 11 – «Io sono innamorato di Pulisic lo posso dire, è un giocatore che mi fa impazzire. La mia idea di Pulisic è sempre la stessa, fantasista nazionale. Il giocatore di grande fantasia di solito, è normale, sono giocatori ondivaghi, tendono ad essere discontinui. Pulisic tra i giocatori di talento è uno dei più continui in assoluto e stasera l’ha decisa lui, Sommer sbaglia o meglio fa quello che potrebbe fare, ma soprattutto il paragone con Maignan, nella serata, è molto difficile».