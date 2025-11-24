Inter Milan, ancora a segno Pulisic! Una sentenza nei derby da quando è in Serie A. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby di Milano ha incoronato un nuovo eroe per i rossoneri: Christian Pulisic. La rete segnata ieri sera contro l’Inter non è solo un gol vittoria che ha regalato tre punti d’oro e un boost morale al Diavolo, ma conferma l’esterno statunitense come il giocatore più prolifico della formazione di Massimiliano Allegri.

La rete è la settima stagionale per l’ex Chelsea e Borussia Dortmund, la quinta in Serie A, portandolo in testa alla classifica cannonieri del campionato, a pari merito con Orsolini e Çalhanoğlu.

Come evidenzia La Gazzetta dello Sport stamattina, Pulisic si sta affermando come il nove di sostanza della squadra. In un momento in cui l’attacco è parzialmente orfano di Santiago Gimenez (il centravanti titolare) per infortunio, con Rafael Leão spesso inconcludente sotto porta e Christopher Nkunku utilizzato prevalentemente nel finale, è l’americano a vestire i panni del goleador.

Specialista del Derby e Istinto da Bomber

La vena realizzativa di Pulisic nelle partite che contano è ormai una certezza. Il gol di ieri sera non è affatto un caso isolato nel Derby di Milano; al contrario, è la terza volta che l’esterno risulta decisivo contro i cugini nerazzurri, dopo i centri del 22 settembre 2024 in Serie A e del 6 gennaio 2025 in Supercoppa italiana.

C’è un’altra statistica significativa che avvalora la tesi che Pulisic sia, di fatto, il vero nove tattico della formazione milanista, nonostante parta dalla fascia: tutti i suoi gol in questo campionato sono arrivati da dentro l’area di rigore, come si addice a un attaccante puro con un grande istinto finalizzativo. La sua capacità di leggere l’azione e posizionarsi per la zampata vincente è la chiave del suo successo.

Il Valore di Pulisic nel Progetto Allegri-Tare

Il rendimento costante di Christian Pulisic è un enorme punto di forza per Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese. Avere un giocatore che garantisce gol e concretezza anche quando la squadra gioca in modo più ruvido e compatto è fondamentale per il sistema tattico del tecnico.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri, può contare sull’affidabilità di un giocatore che non solo è tecnicamente dotato, ma che ha anche la mentalità giusta per i grandi palcoscenici. La sua capacità realizzativa riduce la pressione sui veri centravanti e permette a Tare di lavorare con maggiore serenità per trovare il partner ideale (o il ricambio) per Gimenez nel mercato di gennaio, sapendo che l’apporto di Pulisic in zona gol è garantito.