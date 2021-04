PSG, rinnovo per Keylor Navas: abbandonata la pista Donnarumma?

Il PSG ha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere Keylor Navas fino al 2024, un segnale nella trattativa per Donnarumma?

Il PSG ha ufficializzato il rinnovo di contratto del portiere Keylor Navas. Il costaricano, in scadenza nella prossima stagione, prolunga fino al 2024 la sua esperienza con il club francese. Un segnale netto anche per Donnarumma. I parigini erano infatti una delle squadre papabili nel caso in cui le strade tra il classe ’99 ed il Milan si sarebbero divise. Ora che sembra non esserci più questa possibilità però, le carte in tavole potrebbero mischiarsi.