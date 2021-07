PSG, Pochettino: «Ecco cosa vi dico sul dualismo Navas Donnarumma»

L’allenatore del PSG Mauricio Pochettino ha parlato del dualismo tra Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero, e Keylor Navas

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, ai microfoni dei canali ufficiali del club parigino ha parlato del dualismo tra i pali tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas.

«L’importante è avere rapporti sani, poi a tutti piace avere più di 11 giocatori forti. Questo aiuterà ad alzare il livello».

Donnarumma non avrà dunque il posto assicurato in Francia: una situazione inedita per l’ex numero 99 rossonero.