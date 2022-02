Paquetà Psg: affare da 80 milioni, Milan interessato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

lI Psg è interessato a Paquetà. Un affare che può concludersi sulla base di 80 milioni. Sorriderebbe anche il Milan, ecco perchè

Stando a quanto riportato da “L’Equipe” l’interesse del PSG per Lucas Paquetá non è di certo un mistero. Il Direttore Sportivo dei parigini è l’uomo che ha portato il brasiliano in Europa (gennaio 2019, ndr) al Milan, e il suo rapporto con il talentuoso centrocampista del Lione è speciale, spiega il portale transalpino. Il presidente Aulas vorrebbe (almeno) 80 milioni di euro per il nazionale verdeoro, il club qatariota prepara l’assalto per l’estate.

Il Milan guarda molto interessato: quando cedette Paquetá al Lione nell’estate del 2020 per 20 milioni di euro il club rossonero si assicurò anche una percentuale su una futura rivendita tra il 15 e il 20% del totale.