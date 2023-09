PSG, infortunio per Asensio: salta la sfida contro il Milan? Lo scenario

L’attaccante del PSG, Marco Asensio, ha subito un grave infortunio nell’ultimo match disputato dalla Spagna contro la Georgia

Problemi per il PSG: il club francese dovrà fare i conti con l’infortunio rimediato da Asensio con la nazionale spagnola. Il ct Luis de la Fuente in conferenza stampa dopo la sfida contro la Georgia ha detto: «È quasi certo che non potremo contare su Olmo e Asensio per la sosta di ottobre».

Lo spagnolo, dunque, dovrebbe rivedersi in campo da dopo il 22 ottobre. Giusto in tempo per la sfida in Champions League contro il Milan del 25 ottobre a Parigi.