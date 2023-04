PSG, Galtier accusato di razzismo: «Colpito nel profondo»

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Lens sulle accuse di razzismo

«Sono profondamente scioccato: sono stato colpito nel profondo e non posso accettare che il mio nome e la mia famiglia vengano sporcati in questo modo. Ho già presentato denuncia e non risponderò ad altre domande sull’argomento. Ho ricevuto messaggi spiacevoli, ma anche positivi con manifestazioni pubbliche importanti sia in pubblico che in privato. Lo apprezzo perché bisogna sempre stare attenti in questo contesto a cosa si dice. Coi giocatori non ho parlato della questione, ma la risposta migliore me l’hanno data in campo con l’impegno in allenamento».