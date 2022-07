Psg, il Fair Play Finanziario dietro al rallentamento sul mercato

I parametri del nuovo Fair Play Finanziario della UEFA potrebbero essere il motivo dietro alle difficoltà sul mercato del PSG

Il PSG sta faticando molto in questa sessione di mercato, come dimostrano le difficoltà incontrate per chiudere le operazioni con l’Inter per Skriniar ed il Lille per Renato Sanches. Secondo ‘L’Equipe’, il motivo è da individuare nel nuovo fair play finanziario imposto dalla UEFA.

Da quest’estate (per i prossimi tre anni), infatti, nessun club può superare i sessanta milioni di euro di perdite ed inoltre la spesa per gli stipendi e le commissioni degli agenti non deve oltrepassare il 70% delle entrate del club.