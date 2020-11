Covid-19, il nuovo protocollo unificato prevede l’eliminazione dell’isolamento fiduciario e la creazione di una bolla per l’intero gruppo squadra

Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il nuovo protocollo covid-19 unificato che verrà adottato nel calcio prevede, in caso di un contagiato, la creazione di una bolla unica per l’intero gruppo squadra che dovrà effettuare la quarantena in unico posto.

NIENTE ISOLAMENTO FIDUCIARIO – Non sarà più consentito l’isolamento fiduciario nel proprio domicilio al fine di evitare i contatti con i familiari o altre possibilità di contagio alla luce dell’elevata diffusione del virus.

MULTE – Saranno previste sanzioni per chi lascerà la bolla, ad esempio per rispondere alle chiamate delle Nazionali, come nel caso di Ronaldo dopo la mancata sfida con il Napoli o dei 5 giocatori della Fiorentina.