Probabile formazione Milan, Peppe Di Stefano: «Ecco chi giocherà»

Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Milanello, ha fatto il punto sulla probabile formazione del Milan contro l’Atletico Madri. Ecco le sue parole:

«Domani salvo sorprese dovrebbe scendere in campo il Milan dei titolarissimi. In porta Maignan, in difesa il ritorno di Calabria a destra e Theo Hernandez a sinistra, al centro Tomori in coppia con Kjaer, se non recupera spazio a Romagnoli, a centrocampo Tonali e Kessié e per finire il trio dei titolari Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafa Leao dietro l’unica punta Rebic, quest’ultimo in vantaggio su Giroud»