Probabili formazioni Newcastle Milan: torna il tridente tipo, in difesa Theo Hernandez ancora in posizione centrale

Manca ancora più di un giorno alla sfida tra Newcastle e Milan, gara valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, ma Pioli sembra avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione.

In avanti torna il tridente tipo con Pulisic, Giroud e Leao; in mediana agiranno Musah, Reijnders e Loftus-Cheek; in difesa davanti a Maignan la linea difensiva composta da Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi.