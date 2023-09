Probabili formazioni Milan-Verona: Pioli pensa di rivoluzionare l’attacco in vista della gara di sabato con gli scaligeri

Dopo il pari contro il Newcastle in Champions League, il Milan si appresta ad affrontare il Verona a San Siro sabato alle 15.

Stefano Pioli sta pensando a dei cambi, in particolare tra centrocampo e attacco. Davanti a Sportiello, che prenderà il posto di Maignan, ci sarà il solito quartetto formato da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez; a centrocampo Musah darà rifiatare Loftus-Cheek nel terzetto con Krunic e Reijnders.

In attacco, con Pulisic certo di un posto, Okafor è in vantaggio su Jovic per far rifiatare Giroud mentre è ballottaggio alla pari tra Leao e Chukwueze: se dovesse giocare il nigeriano, l’ex Chelsea traslocherebbe a sinistra.