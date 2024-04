Probabili formazioni Milan Lecce: tre i dubbi di Pioli, a cosa pensa l’allenatore in vista del match

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Lecce in campionato. Le probabili formazioni e i tre dubbi di Pioli in vista del match

In vista del match di sabato pomeriggio del Milan in campionato contro il Lecce, valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023-24, Pioli non ha sciolto ancora le riserve sulle probabili formazioni:

il primo riguarda chi sostituirà lo squalificato Loftus Cheek, con Bennacer favorito ad occupare il ruolo di trequartista; il secondo riguarda chi schierare come punta in attacco, con Giroud che potrebbe rifiatare dando spazio a Jovic; il terzo e se concedere o meno riposo anche a Reijnders.