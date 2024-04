Probabili formazioni Milan Lecce, dubbio in attacco per Pioli: le possibili scelte del match di Serie A

Pioli pensa alla formazione da schierare sabato pomeriggio in Milan–Lecce. In attacco rimane la possibilità di vedere Jovic al posto di Giroud che per il momento resta in vantaggio per la maglia da titolare.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Adli, Leao; Giroud. All. Pioli

LECCE (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli. All. Gotti