Kjaer dice addio al Milan, anche Chukwueze lo saluta: ecco il contenuto del suo videomessaggio per il difensore danese

Nella giornata di oggi in un’intervista esclusiva rilasciata ai canali ufficiali del club, Simon Kjaer ha annunciato ufficialmente la sua decisione presa per l’estate, quando saluterà il Milan al termine del contratto. I suoi compagni in rossonero si sono uniti in un abbraccio per salutarlo, attraverso una serie di videomessaggi. Ecco le parole di Samuel Chukwueze nei confronti del danese.

PAROLE – «Ciao Simon, come stai? Voglio dirti che sei stato un grande capo, come ti chiamo sempre, mi hai fatto sorridere e mi hai dato la determinazione per continuare a lavorare».

L’INTERVISTA INTEGRALE A KJAER.