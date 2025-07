Estupinan Milan, ormai è fatta! Scambi di documenti e possibile arrivo domani. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan è a un passo dall’annunciare un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. La trattativa per Pervis Estupiñán è ormai in chiusura, con i club impegnati nello scambio dei documenti finali. L’arrivo del terzino ecuadoriano a Milano è atteso già nella giornata di domani, a conferma della rapidità con cui il Diavolo sta operando sul mercato per completare la rosa in vista della nuova stagione.

Estupiñán, classe 1998, è un terzino sinistro di grande spinta e fisicità, noto per la sua resistenza, la capacità di coprire l’intera fascia e i cross precisi. Ha militato in Premier League con il Brighton, dove ha mostrato le sue qualità in un campionato altamente competitivo, guadagnandosi la fama di uno dei migliori nel suo ruolo. La sua esperienza internazionale e la sua propensione offensiva lo rendono un profilo ideale per il gioco che Massimiliano Allegri, il tecnico tornato sulla panchina rossonera, intende proporre.

Un Rinforzo Chiave per la Fascia Sinistra del Milan

L’acquisto di Pervis Estupiñán rappresenta un tassello fondamentale per il Milan dopo la cessione di Theo Hernández all’Al-Hilal. La fascia sinistra era diventata una priorità per la dirigenza, e l’arrivo dell’ecuadoriano garantirà al club lombardo un’alternativa di alto livello o un titolare indiscusso per un ruolo cruciale nel moderno calcio. La sua versatilità gli permette di adattarsi a diverse situazioni tattiche, fornendo a Allegri ulteriori opzioni.

L’imminente ufficialità di Estupiñán testimonia la determinazione del Milan nel consolidare la propria squadra, cercando profili funzionali alle esigenze tecniche e capaci di alzare il livello complessivo. I tifosi rossoneri accolgono con entusiasmo la notizia, fiduciosi che il nuovo acquisto possa dare un contributo significativo alle ambizioni del club in Serie A e nelle competizioni europee. L’arrivo di Estupiñán è l’ennesima dimostrazione di un mercato estivo in fermento per il Diavolo, pronto a lottare per i massimi traguardi.

Fonte: Gianluca Di Marzio