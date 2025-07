Colombo Milan, il Genoa spinge per l’attaccante! Adesso si avvicina… Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Genoa sta accelerando i tempi per assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Colombo, giovane attaccante di proprietà del Milan. La trattativa è ormai ai dettagli e si prevede una chiusura imminente dell’affare, facilitata dalle condizioni proposte dal club rossoblù. L’operazione avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni. La notizia è stata confermata da Matteo Moretto, esperto di mercato.

Lorenzo Colombo, classe 2002, è un centravanti promettente, cresciuto nelle giovanili del Milan. È un attaccante forte fisicamente, dotato di un buon tiro e capacità di far reparto, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per molte squadre. Dopo diverse esperienze in prestito, tra cui le più recenti con Lecce e Monza, dove ha mostrato sprazzi del suo potenziale, Colombo è ora pronto per una nuova sfida che gli permetta di trovare maggiore continuità e affinare le sue qualità in Serie A.

Una Mossa Strategica per il Genoa e il Futuro di Colombo

Per il Genoa, l’arrivo di Colombo rappresenta un rinforzo importante per il reparto offensivo, fornendo al tecnico Alberto Gilardino (o chi per lui) un’opzione giovane ma già con esperienza nel massimo campionato. La formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato permette al club ligure di testare il giocatore e, in caso di esito positivo, di acquisirlo a titolo definitivo, garantendo una pianificazione a lungo termine.

Dal punto di vista del Milan, questa operazione è in linea con la strategia di valorizzazione dei propri giovani talenti. Il Diavolo punta a far acquisire a Colombo ulteriore esperienza in un contesto competitivo, con la possibilità di riaverlo in futuro o di realizzare una plusvalenza. La cessione, seppur temporanea, consente inoltre al club rossonero di snellire la rosa e di liberare spazio salariale.

L’imminente trasferimento di Colombo al Genoa si inserisce nel più ampio valzer del mercato attaccanti e promette di essere un tassello importante per entrambe le squadre in vista della prossima stagione. I tifosi del Genoa attendono l’ufficialità per accogliere il nuovo attaccante, sperando che possa portare gol e contributo significativo alla causa rossoblù.