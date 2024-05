Fonseca Milan, NESSUN incontro col Marsiglia! I francesi sperano ma il suo futuro è un REBUS. Ecco cosa filtra sull’allenatore

Paulo Fonseca è ormai da giorni in pole position tra i vari candidati a diventare l’erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. Tuttavia il futuro del tecnico del Lille è ancora in bilico e per nulla deciso.

Come riferisce il giornalista Andrés Onrubia Ramos, per domani non è previsto alcun incontro tra l’allenatore e l’Olympique Marsiglia. Nel frattempo da parte sua non è arrivata nemmeno una risposta definitiva al Lille, il suo attuale club. Il Marsiglia dunque attende e spera, non avendo ricevuto ancora un “no”, ma i rossoneri spingono con decisione per l’ex Roma.