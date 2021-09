Probabili formazioni Milan Lazio: ecco chi sostituirà Giroud in attacco

Olivier Giroud è alle prese con il Covid e contro la Lazio non ci sarà, ecco chi è in vantaggio sugli altri per sostituirlo

Una doppietta alla prima a San Siro poi il Covid. Olivier Giroud è risultato positivo al tampone, pur stando bene deve restare in isolamento fiduciario con nuovi controlli. L’inter da seguire in questi casi non gli consentiraà di esser presente nella partita contro la Lazio il prossimo 12 settembre. In comcomitanza con questa notizia è arrivata però la notizia che del ritorno alle sedute di allenamento in gruppo di Zlatan Ibrahimovic. Verrebbe quasi naturale pensare che contro i biancocelesti sarà lui a (ri)prendersi il posto in attacco alla guida della squadra.

Tuttavia secondo quanto riportato da Calciomercato.com stando alle ultime indiscrezioni che arrivano da Milanello, dovrebbe essere Ante Rebic a prendere il posto di Olivier Giroud contro la Lazio. Zlatan Ibrahimivoc si sta allenando bene a Milanello ma difficilmente verrà rischiato dal 1’.