Probabili formazioni Milan Inter: Pioli ha sciolto tutti i dubbi a poche ore dall’inizio dell’andata delle semifinali di Coppa Italia

Come riporta Gazzetta apparentemente neanche un dubbio di formazione per Stefano Pioli a poche ore dall’inizio di Milan-Inter, derby valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Florenzi e Messias avrebbero vinto i rispettivi ballottaggi con Calabria e Saelemaekers.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.