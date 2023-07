Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Allegri. L’ultimo forfait in casa bianconera è quello di Milik

Il Milan sfiderà nella notte tra giovedì e venerdì la Juventus nella seconda amichevole della tournée statunitense. Per questa occasione, in vista di una partita sempre importante per i rossoneri, Pioli schiera i titolari. Non è l’unico motivo: l’idea è quela di rodare una squadra che con il mercato è cambiata molto.

La Juventus, invece, risponde con un 3-5-2, senza Milik e senza Pogba, fermi per problemi fisic. Ecco le possibili scelte di Allegri:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa. All. Allegri.