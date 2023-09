Probabili formazioni Cagliari Milan: le possibili scelte di Pioli. Il tecnico valuta un parziale turnover e dà fiducia a Okafor

Il Milan si appresta a partire per Cagliari per affrontare la sesta giornata di Serie A. Per questa sfida, Pioli valuta il turnover, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Maignan riposa ancora e al suo posto verrà confermato Sportiello. A centrocampo, scartata l’opzione Adli per sostituire Krunic: ci sarà Reijnders, affiancato da Loftus-Cheek e Musah. In attacco, riposano Leao e Giroud. Per questo motivo, Pulisic spostato a sinistra e Chukwueze a destra; Okafor alla prima da titolare sarà il centravanti rossonero. Ecco la probabile formazione del Milan, come riportata da gianlucadimarzio.com:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Okafor, Pulisic. Allenatore: Pioli.