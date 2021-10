Probabili formazioni Atalanta Milan: Kjaer titolare, Rebic centravanti

Probabili formazioni Atalanta Milan: secondo Sky Pioli rilancerà Kjaer dal primo minuto preferendo Rebic a Giroud come centravanti

A due giorni dal big match tra Atalanta e Milan cominciano ad emergere i primi indizi sulla formazione che Stefano Pioli ha intenzione di mandare in campo dal primo minuto. Come riferito da Sky Sport dovrebbero esserci solo due novità rispetto alla gara con l’Atletico in Champions.

KJAER E REBIC – Simon Kjaer tornerà al centro della difesa insieme a Tomori mentre Tonali è in vantaggio su Bennacer per fare coppia con Kessié. L’undici iniziale dovrebbe essere dunque questo:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.