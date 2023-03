Probabile formazione Salernitana per il Milan: le ultime sulle scelte di Paulo Sousa per il match di lunedì sera a San Siro

Lunedì sera il Milan scende in campo per la ventiseiesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Salernitana in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Paulo Sousa secondo il Corriere dello Sport.

Il tecnico dei campani ritrova Boulaye Dia dal primo minuto. Il senegalese è in ballottaggio con Bonazzoli per affiancare in attacco l’ex di turno Piatek.

SALERNITANA (3-4-3): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bradaric, Coulibaly, Crnigoj, Mazzocchi; Dia, Piatek, Candreva. All. Sousa.