Probabile formazione Roma per il Milan: le ultime sulle scelte di Josè Mourinho per il match di domani pomeriggio all’Olimpico

Domani alle 18:00 il Milan scende in campo per la trentaduesima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro la Roma in un match chiave per la corsa Champions League. La probabile formazione di Josè Mourinho secondo Gianlucadimarzio.com.

Il grande dubbio riguarda le condizioni di Paulo Dybala. La Joya sarà a disposizione ma molto difficilmente troverà spazio dal primo minuto. Per lui probabile ingresso a gara in corso. Sulla trequarti spazio dunque ad El Shaarawhy con Pellegrini. Come punta Belotti in vantaggio su Abraham. Difesa decimata quella giallorossa, orfana di Smalling e Llorente. Mancini, Kumbulla e Ibanez è uno schieramento di fatto obbligato.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez;, Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; El Shaarawhy, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho.