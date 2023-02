Probabile formazione Milan per il Torino: le ultime sulle scelte di Pioli per il match di domani sera. Pronto il 3-4-3

Le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di venerdì sera contro il Torino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli è pronto a confermare la difesa a 3 per la gara contro i granata. In rampa di lancio Malick Thiaw, candidato ad una maglia da titolare nella retroguardia rossonera con Kjaer e Kalulu. Pioli pronto a riproporre Krunic a centrocampo con Tonali. In dubbio Calabria, resta in pre allarme Saelemaekers. In avanti insieme a Giroud è pronto il ritorno dal 1′ di Rafael Leao.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Saelemaekers; Leao, Giroud, Diaz.