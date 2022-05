Probabile formazione Fiorentina per Milan: le novità sulle scelte di Italiano

Probabile formazione Fiorentina per Milan: le ultime sulle scelte di Italiano per il match di oggi pomeriggio a San Siro

Ecco la probabile formazione della Fiorentina per il match contro il Milan, secondo Tuttosport. A San Siro Vincenzo Italiano schiererà la viola con il solito 4-3-3. Igor con Milenkovic in difesa, i ballotaggi sono a centrocampo, dove Duncan e Maleh si giocano un posto, ed in attacco con Piatek favorito su Cabral.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Saponara.