Probabile formazione Atalanta per il Milan: le ultime sulle scelte di Gasperini per il match di questa sera a San Siro

Tra poche ore il Milan scende in campo a San Siro per la ventiquattresima giornata di Serie A. I rossoneri sono di scena contro l’Atalanta, scontro diretto per la corsa Champions League. La probabile formazione di Gianpiero Gasperini secondo la Gazzetta dello Sport.

I bergamaschi si affidano ai soliti Lookman e Hojlund in attacco. Indisponibili Zapata e Pasalic per infortunio oltre allo squalificato Demiral e al lungodegente Hateboer. Ballottaggi in difesa tra Palomino e Djimsiti e in attacco tra Boga ed Ederson.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Djimsiti, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta; Boga, Lookman; Hojlund. All. Gasperini.