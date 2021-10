Il primo derby di Milano si gioca a Chiasso – 18 ottobre 1908 – VIDEO

Il primo derby di Milano si gioca a Chiasso – 18 ottobre 1908. Ecco il ricordo di quanto successe in quella data – VIDEO

Di Derby tra Milan e Inter, nella storia del calcio, ce ne sono stati tanti: ognuno con il proprio corso, con la propria storia, con il proprio risultato… C’è un derby della Madonnina che in pochi ricordano, che in realtà non si è giocato nemmeno a Milano. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due compagini milanesi, che si è tenuto in Svizzera, a Chiasso, il 18 ottobre 1908. La partita è ovviamente avvolta nel mistero, come molto di quello che riguarda il calcio dell’ante guerra.

Addirittura dell’Inter non si conosce nemmeno la formazione: quella nerazzurra, d’altronde, era una squadra nata appena 7 mesi prima. L’unica cosa certa è che il Milan vinse vinto 2-0, grazie alle reti di Lana e Forlano. Iniziava dunque così il primo capitolo di un infinita rivalità.