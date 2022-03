Preziosi: «Scudetto? Napoli superiore al Milan, su Shevchenko..»

L’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv ha detto la sua sulla lotta scudetto

L’ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv ha detto la sua sulla lotta scudetto e non solo:

«Il Napoli sta dimostrando che ha la possibilità di vincere lo scudetto a mio parere anche più del Milan, con la squadra al completo è superiore, l’Inter certo ha una gara da recuperare, gli azzurri non devono più fare passi falsi. Spalletti lo conosco da anni, dai tempi del Saronno, è una persona piacevole e mi piace vedere il Napoli com’è messo in campo. Secondo me la squadra è una candidata importante allo scudetto, più del Milan, l’Inter la vedo un po’ stanca, ha però dei giocatori di maggiore qualità. Secondo me sarà un duello Napoli-Inter»

GENOA E SHEVA – «Il Genoa gioca un bel calcio, sta penando un po’ troppo ma se avesse preso prima l’allenatore si sarebbe salvato più facilmente, certo Sheva è stato un disastro, personalmente non l’avrei mai preso, col senno di poi, avevo proposto altri due tecnici conosciutissimi ma almeno l’ultima scelta è stata azzeccata, Blessin mi ha impressionato molto»