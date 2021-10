Prestiti Milan, grande crescita per Pobega e Colombo

Il Milan ha mandato in prestito secco Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo per garantire loro esperienza in Serie A: missione riuscita

Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo sono stati mandati dal Milan rispettivamente a Torino e Spal con la stessa formula: prestito secco.

Come sottolinea Tuttosport, la missione è pienamente riuscita. I due giovani si stanno mettendo in mostra positivamente nelle due squadre. Il Torino proveranno probabilmente a modificare la formula a gennaio per Pobega ma è facile che davanti troveranno un muro: il futuro dei due è a Milano.