Prestiti Milan 2023/24: weekend senza squilli per De Ketelaere e Saelemaekers, per Vasquez clean sheet da titolare. Gli aggiornamenti

Tanti i calciatori in prestito dal Milan. Il punto settimanale sulle loro prestazioni e la situazione completa e aggiornata.

Milan: i calciatori della prima squadra in prestito

De Ketelaere (Atalanta): subentra al minuto 55 al posto di Koopmeiners nella sfida che l’Atalanta ha perso a Cagliari per 2-1.

Saelemaekers (Bologna): parte da titolare nella sfida che il suo Bologna ha pareggiato per 0-0 in casa del Frosinone. Verrà sostituito all’intervallo dopo aver rimediato anche un cartellino giallo.

Romero (Almeria): la sua squadra tornerà in campo il prossimo weekend in casa della Real Sociedad.

Pellegrino (Salernitana): convocato ma resta in panchina nel corso del match che la Salernitana ha pareggiato in casa per 2-2 contro il Sassuolo.

Chaka Traoré (Palermo): subentra soltanto nel recupero della sfida casalinga con la Sampdoria a risultato di fatto già definito (2-2).

Krunic (Fenerbahce): il Fenerbahce tornerà in campo giovedì in Conference League per la sfida contro l’Olympiakos.

Colombo (Monza): non viene utilizzato da Palladino nella sfida di campionato persa 4-2 contro il Napoli.

Origi (Nottingham Forest): subentrato al minuto 68 al posto di Wood, non riesce a lasciare il suo segno e a ribaltare il match perso in casa del Tottenham.

Ballo-Touré (Fulham): non ha preso parte al match interno contro il Newcastle in cui il Fulham ha rimediato una sconfitta di misura (0-1).

Daniel Maldini (Monza): subentrato al 27′ minuto a Dany Mota, gioca un’ora di partita senza particolari squilli.

Nasti (Bari): non ha preso parte alla sfida che il Bari ha perso al San Nicola contro la Cremonese per 2-1.

Lazetic (Fortuna Sittard): non ha preso parte all’ultima partita giocata sul campo del Twente (sfida vinta dai padroni di casa per 2-0).

Vasquez (Ascoli): dopo diverse partite in panchina ha giocato da titolare la sfida contro il Venezia mantenendo anche la porta inviolata.